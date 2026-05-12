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Vídeo viral

El divertido vídeo viral de la niña que imita a su abuelo al levantarse del sofá: "¡Ay, ay, ay!"

La niña que protagoniza este vídeo viral emitido por Aruser@s acaba de aprender a andar, pero eso no le impide imitar los pasos de su abuelo. Hasta el más mínimo detalle.

El divertido vídeo viral de la niña que imita a su abuelo al levantarse del sofá: "¡Ay, ay, ay!"

"¡Ay, ay, ay!", dice el abuelo al levantarse sin saber que su nieta, que acaba de aprender a andar, le sigue muy de cerca. Con las manos en la espalda, el hombre avanza hacia la cocina y la niña va detrás, imitando cada movimiento y cada queja. Un divertido vídeo viral que desata las risas en el plató de Aruser@s. "Separa mucho las piernas", observa Hans Arús. "Porque sabemos que los niños no tienen mala fe, porque si no diríamos que se está cachondeando del abuelo", comenta Alfonso Arús.

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