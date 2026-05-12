El divertido vídeo viral de la niña que imita a su abuelo al levantarse del sofá: "¡Ay, ay, ay!"

La niña que protagoniza este vídeo viral emitido por Aruser@s acaba de aprender a andar, pero eso no le impide imitar los pasos de su abuelo. Hasta el más mínimo detalle.

"¡Ay, ay, ay!", dice el abuelo al levantarse sin saber que su nieta, que acaba de aprender a andar, le sigue muy de cerca. Con las manos en la espalda, el hombre avanza hacia la cocina y la niña va detrás, imitando cada movimiento y cada queja. Un divertido vídeo viral que desata las risas en el plató de Aruser@s. "Separa mucho las piernas", observa Hans Arús. "Porque sabemos que los niños no tienen mala fe, porque si no diríamos que se está cachondeando del abuelo", comenta Alfonso Arús.

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