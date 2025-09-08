Alfonso Arús reta a las colaboradoras tras ver a Alessandra Ambrosio: "Mañana, todas con plumas como si fuerais vedetes"

Ahora
Tras ver el espectacular vestido de plumas de Alessandra Ambrosio en el Festival de Venecia, Alfonso Arús reta a las colaboradoras de Aruser@s: "Os quiero aquí mañana todas con plumas".

Alessandra Ambrosio ha deslumbrado en el Festival de Venecia, donde ha sido la última en desfilar. Eso sí, lo ha hecho a lo grande. La modelo ha llevado un vestido de Elisabetta Franchi con plumas como las grandes protagonistas. Además, el vestido, de corte sirena, estaba repleto de cristales.

"Todo el mundo dice que ha conseguido eclipsar, por primera vez, a Eugenia Silva, que suele ser de las mejores vestidas", destaca Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús reta a las colaboradoras de Aruser@s tras ver el espectacular look de Alessandra Ambrosio: "Os quiero aquí mañana todas con plumas".

"No puede ser que vayáis al margen de la moda", afirma el presentador de Aruser@s, que resalta: "Mañana todas con plumas como si fuerais vedetes, en plan tirando a grosero".

