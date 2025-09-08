"De segunda boca": el inquietante viral del mercadillo de prótesis dentales llega a Aruser@s

Alfonso Arús advierte que la sección viene cargada de virales sorprendentes, y no falla: este viral de la venta de prótesis dentales usadas en un mercadillo desata el desconcierto y risa, a partes iguales, entre los colaboradores.

Alfonso Arús advierte que la sección de los 'Eings', las 'noticias que requieren segunda lectura', viene cargada de virales que van a dejar a los colaboradores con la boca abierta, nunca mejor dicho.

"Tres de cuatro odontólogos no están de acuerdo", dice Alfonso Arús, que muestra las 'desagradables' imágenes de la "venta de prótesis usadas" en un mercadillo.

"¿Te has cansado de la dentadura? ¿Se ha muerto tu tío? Pues aquí tienes la solución", bromea Óscar Broc. "No serán de segunda mano, serán de segunda boca", lanza el chiste Marc Redondo.

"¿Son dentaduras de gente que ha fallecido o de gente que ha cambiado?", plantea la pregunta David Broc. "Es de gente que, en lugar de ponerla en Wallapop, ha decidido plantarlo en el mercadillo", dice Alfonos Arús.