David Beckham rompe su silencio tras el comunicado de Brooklyn: "Hay que dejar que cometan errores"

Tras el demoledor comunicado viral publicado por Brooklyn Beckham contra sus padres, David y Victoria Beckham, en el que el hijo mayor del exfutbolista y la diseñadora de moda asegura que ha hecho "todo lo posible para mantener estos asuntos en privado", David Beckham ha roto su silencio.

"Hoy en día, a todo lo que los niños pueden acceder puede resultar peligroso. Lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones adecuadas. He podido utilizar mi plataforma para mis seguidores y para UNICEF, y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos: educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. A veces hay que dejar que ellos también cometan errores", ha declarado Beckham.

Desde el plató, los tertulianos debaten sobre cómo David utiliza constantemente el término "niño" para referirse a Brooklyn, de 26 años. "Es uno de los primeros motivos que apunta la prensa: que Brooklyn estaría molesto porque sus padres le tratan siempre como a un niño y no como a una persona adulta, con nombre y apellidos", explica Tatiana Arús.

Además, también muestran en el plató las imágenes virales de la tensa reacción de Victoria Beckham al posar junto a Brooklyn en el estreno del documental de David Beckham.

