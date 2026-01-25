Ahora

Los Beckham

Las miradas de Victoria Beckham a Nicola Peltz: "Le hace un repasito y un escáner de arriba a abajo"

Esta semana el primogénito del exfutbolista y la diseñadora, Brooklyn, rompió con ellos tras acusarlos de "una falta de respeto permanente" hacia su mujer. Esta relación ha sido analizada en 'La Roca', así como los gestos de la cantante a su nuera.

BROOKLYN

Esta semana el primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn, rompió con ellos tras acusarlos de "una falta de respeto permanente" hacia su mujer, la modelo Nicola Peltz. Esta relación ha sido analizada en 'La Roca', así como las intensas miradas de la diseñadora a su nuera.

"No quiero reconciliarme con mi familia", afirmó tajante Brooklyn en un comunicado emitido en Instagram y que confirma los rumores de una ruptura con sus padres, a quienes acusa de "arruinar sin parar" su relación de pareja con su ahora esposa.

Por su parte, Pidal Vidal expone que "los Beckham viven de su vida y hacen documentales pero no nos muestran todo, tampoco lo hacen Cristiano y Georgina".

"Hay cosas que se ven públicamente. En 2022 se casa Brooklyn con Nicola y en 2023 se celebra el estreno del documental del exfutbolista", explica Álex Loya.

En las imágenes de ese evento, Victoria se convirtió en protagonista por las intensas miradas y su lenguaje corporal ante la llegada de su hijo con Nicola: "Le hace un repasito y un escáner de arriba a abajo", añade Loya.

"Esto llega un año después de que Victoria en el baile de la boda de su hijo la liara. Bailó como Ana Obregón en 'Ana y los siete' con la pierna para arriba", sentencia.

