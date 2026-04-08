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Alfonso Arús, del reencuentro de 'Los ángeles de Charlie': "Si ellas están así de creciditas, cómo estará Charlie"

Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd han protagonizado un reencuentro de 'Los ángeles de Charlie' que ha alegrado el día a Alfonso Arús: "Me encantaría que volviera la serie con ellas como están ahora".

Alfonso Arús, del reencuentro de 'Los ángeles de Charlie': "Si ellas están así de creciditas, cómo estará Charlie"

Alfonso Arús destaca que "la gran noticia del día en cuanto a cine es el reencuentro de Los ángeles de Charlie". Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se han reunido para posar ante los medios en este vídeo, donde, al principio, Alfonso Arús confunde a Cheryl Ladd con Farrah Fawcett. Y es que a los colaboradores de Aruser@s les cuesta distinguir al reparto.

"Cheryl Ladd sustituyó a Farrah Fawcett", recuerda Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde el presentador del programa destaca que, "Kate Jackson, por descarte, sí que se parece, porque es la morena".

"A mí me encantaría que volviera la serie con ellas como están ahora", confiesa Alfonso Arús, que reflexiona: "Si ellas están así de creciditas, cómo estará Charlie". "Podrían hacer 'Las chicas de oro'", destaca, por su lado, Angie Cárdenas.

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