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Tras ver un vídeo de Ibai

Alfonso Arús desvela el concurso que le gustaría ver en televisión y que nunca se ha hecho: "Si uno sale perdiendo, que tenga que pagar"

Ibai Llanos le da una idea a Alfonso Arús gracias a este juego viral en el que hay que elegir la puerta correcta. El presentador de Aruser@s afirma que hay un tipo de concurso que todavía no se ha hecho en televisión y que a él le gustaría ver.

Alfonso Arús desvela el concurso que le gustaría ver en televisión y que nunca se ha hecho: "Si uno sale perdiendo, que tenga que pagar"

"¿Cómo se llama el satélite natural de la Tierra?", pregunta Ibai Llanos a los concursantes de un juego que podemos contemplar en este vídeo viral que recoge Aruser@s. "Yo creo que es así: Meteosat", responde uno de los participantes, para sorpresa (y cachondeo generalizado) de todos los allí presentes.

Obviamente, la respuesta es la luna, como bien sabe la chica a la que le toca el rebote -y los tripulantes de la Artemis II-. Tras acertar, ella es la encarga de abrir la puerta que escoge y se lleva 4.000 eurazos. Mientras tanto, el chico del Meteosat (y su pareja), se quedan con un saldo negativo de 752 euros.

"Pero cuando estás en negativo, ¿tienes que pagar o no? A mí me gustaría que hubiera un concurso en redes o en televisión en el que si uno sale perdiendo tenga que pagar. Me parecería fantástico", comenta con entusiasmo Alfonso Arús, que ya tiene el plan diseñado en su mente.

Tampoco pierde la oportunidad de comentar la metedura de pata en la pregunta del satélite.

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