En Aruser@s siguen con un ojo pendiente de la actualidad y otro alerta por si vuelve a aparecer la rata que lleva una semana merodeando por el plató. "Hace 10 minutos ha sido avistada correteando por el control de realización". Angie Cárdenas suponía que, en esos momentos en el que todos los trabajadores están en el edificio, el animal se escondería, pero no ha sido así. "Nos está perdiendo el respeto", opina. Pero Tatiana Arús cree que el motivo de su presencia no es otro que que tiene hambre.

"Lo peor del caso es que nuestro realizador, que está loco, está instalando cámaras para el reality"; cuenta Alfonso Arús. Ella ha sido la culpable de que hoy "perdiera la compostura" por primera vez en más de 4.000 programas, algo que lamenta, entre risas, el presentador en directo. Y es que, el jefe no puede parar de reírse porque en su cabeza no deja de aparecerse una imagen muy cómica.

"No podía continuar porque me dicen 'es que acaba de ser vista en el túnel' y entonces te imaginas la presentación con Angie, con Redondo y la rata saliendo por el mismo túnel...", explica desternillándose, casi sin aliento. "No sé si ha dicho mi nombre, juraría que no", pensó entonces la colaboradora, que igualmente, salió a saludar más por inercia que por otra cosa. "Si hay una rata y sale primero ella, la que no sale soy yo".