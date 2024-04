El creador de contenido @angellomellamo ha compartido una publicación donde confiesa algunas acciones que llevan a cabo los camareros y que los clientes no nos damos cuenta. "Soy camarero en España y sí, cuando me pides un descafeinado, muchas veces te lo doy con cafeína", comienza exponiendo. El tiktoker enumera varias situaciones más entre las que destacan que cuando se le cae un cubierto al cliente, no lo cambia, solo finge que lo cambia o que el hielo de los refrescos muchas veces lo pone con la mano. "Si vas a dejar de propina monedas marrones, mejor no dejes nada", sentencia.

"No sé que es peor, yo creo que soplar los cubiertos que caen al suelo... quizá sería lo más peligroso", comenta Alfonso Arús . Hans explica que hay personas que se han tomado el vídeo con humor en redes. "Aunque los más criticados han sido el caso del hielo y el de los cubiertos", expone Hans Arús.

El presentador comenta a sus tertulianas que seguro que ellas lo que más criticarían sería lo de la cafeína. "Yo pido leche vegetal y se piensan que no me voy a dar cuenta, entonces te ponen leche de vaca 'sin darse cuenta'", confiesa Tatiana Arús. Tras ese comentario de la colaboradora, el conductor del programa sigue pensando que algo que les haga engordar un gramo les molestaría más que lo del cuchillo. En sintonía con lo que dice el presentador, Tatiana comenta como algo muy negativo cuando pides leche desnatada y te ponen entera. "Eso es un crimen", le responde Alfonso Arús.