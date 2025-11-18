Ahora
Alfonso Arús reacciona al último reto de Ibai Llanos: lujo, pujas y cajas sorpresa

Virales de Aruser@s

Alfonso Arús reacciona al último reto de Ibai Llanos: lujo, pujas y cajas sorpresa

El streamer vasco vuelve a viralizar un desafío basado en cajas misteriosas de marcas de lujo, donde sus compañeros deben pujar a ciegas sin saber que objeto encontrarán.

Ibai Llanosregresa con un nuevo y divertido reto: descubrir qué esconden varias cajas misteriosas asociadas a marcas de lujo. El juego consiste en pujar por ellas e intentar superar al resto para quedarse con la mayor cantidad de dinero posible.

Aunque las cajas llevan etiquetadas con marcas como Balenciaga o Gucci, el contenido puede ser una auténtica trampa. Los jóvenes se han encontrado desde colonias de 60 euros y revistas de apenas 6, hasta artículos valorados en más de 7.000 euros.

En el plató de Aruser@s, los tertulianos analizan el fenómeno. "Con estos productos es difícil perder", opina Alfonso Arús, a lo que Alba Gutiérrez matiza: "Depende del producto, porque hay marcas que también hacen artículos de bajo coste".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un president que no sabe, un paseo sin escoltas y una hora sin saber aún que hacía Mazón: su comparecencia en el Congreso deja otra versión del día de la DANA
  2. Yolanda Díaz anuncia "la tasa Trump" para las grandes tecnológicas: "Que bajen de la nube y pasen por Hacienda"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski visita España: tendrá un encuentro con Felipe VI y una reunión con Sánchez en Moncloa
  4. ¿Qué supone el visto bueno de la ONU al plan de paz de Trump? Una fuerza internacional en Gaza y la creación de una Junta de Paz
  5. La rebeldía de Ayuso llega a los tribunales por el registro de objetores al aborto y provoca otro enfrentamiento con Moncloa
  6. Franco agonizaba y España esperaba: cada parte médico era un rompecabezas para el país