Alfonso Arús, al conocer el contenido de las cajas sorpresas de los invitados de los Oscar: "Me parece miserable"

Los asistentes a la gala de los Oscar 2025 encontraron bajo su asiento una caja sorpresa, regalo del presentador de la misma, Conan O'Brien. Hoy, gracias a las publicaciones en redes sociales de algunos de los invitados, ya sabemos lo que contenían.

"Un pretzel gigante, un minipaquete de mostaza -porque dice que la vida no es igual de feliz si no se tiene mostaza a mano-, una botellita de agua, una selección de dulces y una nota personalizada que ponía: 'Estimada persona o estrella que ocupa este asiento. Espero que disfrutes de estos bocadillos gratuitos. Hice todo lo posible por incluir una gominola, pero Disney me dijo que eso era algo que no podía permitirme'", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.

Alfonso Arús está escandalizado con lo 'cutre' que es el contenido. "Perdona, pero me parece miserable. Que un actor tenga que conformarse con esto es un insulto. Échame un bocata de algo, aunque sea de mortadela con aceitunas", se queja.