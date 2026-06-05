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Lidia Torrent publica el emotivo vídeo de la pedida de mano tras siete años de relación con Jaime Astrain

Lidia Torrent comparte en redes sociales el romántico momento en el que su pareja Jaime Astrain le pidió matrimonio tras una relación que comenzó hace siete años.

Lidia Torrent publica el emotivo vídeo de su pedida de mano tras siete años de relación

 Tras una 'fallida' pedida de mano, Lidia Torrent ha compartido emociona con sus seguidores el emotivo momento en el que Jaime Astrain, esta vez sí, hinca rodilla para pedirle matrimonio. Una relación que comenzó hace siete años y que ahora da un paso más con este compromiso.

En Aruser@s, Tatiana Arús explica cómo fue ese instante inesperado en el que Jaime Astrain lo organizó todo para pedirle matrimonio.

Ahora, los colaboradores del programa quedan atentos a los próximos pasos de la pareja de cara a la ceremonia, que ya genera expectación entre sus seguidores. "Lo bueno es que hinque rodilla, aunque sea con la mala", ríe Alfonso Arús.

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