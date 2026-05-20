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Un establecimiento prohíbe la entrada a quienes utilzan expresiones como "bro" o "en plan"

La cuenta de X @soycamarero se hace eco de este cartel viral que ahora llega hasta Aruser@s. "Y podríamos añadir muchas otras palabras que utilizan ahora los jóvenes", comenta Hans Arús en el programa de laSexta.

Un establecimiento prohíbe la entrada a quienes utilzan expresiones como "bro" o "en plan"

'Literal' que estamos flipando con este cartel de un establecimiento que se ha hecho viral y que ahora llega a Aruser@s. Y es que este bar ha decidido prohibir la entrada a aquellas personas que utilicen expresiones como "bro" o "en plan". No sabemos si esto les 'renta' a los dueños del local, pero por si acaso, los colaboradores del programa de laSexta ya están añadiendo algunas palabras 'malditas' a la lista. Alfonso Arús, sin embargo, parece estar contento con que las camareras lo llamen 'chico'. Esto no le da 'cringe' por lo que sea.

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