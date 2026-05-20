Un establecimiento prohíbe la entrada a quienes utilzan expresiones como "bro" o "en plan"

La cuenta de X @soycamarero se hace eco de este cartel viral que ahora llega hasta Aruser@s. "Y podríamos añadir muchas otras palabras que utilizan ahora los jóvenes", comenta Hans Arús en el programa de laSexta.

'Literal' que estamos flipando con este cartel de un establecimiento que se ha hecho viral y que ahora llega a Aruser@s. Y es que este bar ha decidido prohibir la entrada a aquellas personas que utilicen expresiones como "bro" o "en plan". No sabemos si esto les 'renta' a los dueños del local, pero por si acaso, los colaboradores del programa de laSexta ya están añadiendo algunas palabras 'malditas' a la lista. Alfonso Arús, sin embargo, parece estar contento con que las camareras lo llamen 'chico'. Esto no le da 'cringe' por lo que sea.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.