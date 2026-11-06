Alfonso Arús aplaude la decisión del chef que han despedido por negarse a poner piña en la pizza:"¡Ole sus narices!"

El eterno debate sobre si la piña tiene cabida en una pizza vuelve a Aruser@s tras conocerse el caso de un chef italiano que perdió su trabajo por negarse a preparar esta combinación.

¿La piña en la pizza es un manjar o una aberración? El debate vuelve a estar sobre la mesa en Aruser@s después de que un chef italiano haya perdido su empleo por negarse a incluir esta fruta en sus pizzas. Según cuenta Alba Sánchez, el cocinero no estaba dispuesto a renunciar a sus principios gastronómicos y su decisión le ha costado el puesto.

Todo ocurrió durante un evento privado en Australia, en una región que, según ha contado la tertuliana, presume de la calidad de sus piñas. "Él se negó porque dijo que en la cultura italiana eso no es así y que para él era un insulto", ha relatado.

Pero la negativa del cocinero no fue puntual. "El chef rechazó la petición hasta en cuatro ocasiones, una postura que terminó provocando su despido fulminante", ha remarcado la colaboradora.

Desde el plató, Alfonso Arús ha aplaudido la firmeza del cocinero. "Prefiere no tener trabajo antes que ponerle piña a la pizza, ¡ole sus narices!", ha resumido el presentador entre risas, algo a lo que también se ha sumado Angie Cárdenas: "Es fiel a sus principios".

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