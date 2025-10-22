Alfonso Arús, sobre la posible multa a Rosalía de 350.000 euros: "Si tuviera que apostar, no le caen ni 600 euros"

Tatiana Arús destaca que "se podría enfrentar hasta a una multa de 350.000 euros si se confirma que su equipo no pidió los permisos para su evento en Callao, donde presentó su álbum 'Lux'.

Rosalía ha presentado su nuevo álbum, 'Lux', en pleno Callao a través de un directo en TikTok que la red ha cortado por fumar y conducir de forma temeraria durante gran parte de la emisión. El Ayuntamiento de Madrid estudia sancionar a Rosalía tras colapsar la plaza de Callao durante la presentación de su nuevo disco, Lux. Bea de Vicente señala en este vídeo de Más Vale Tarde que la cantante podría enfrentarse a multas por no tramitar los permisos necesarios para el evento.

Además, Tatiana Arús destaca que "se podría enfrentar hasta a una multa de 350.000 euros si se confirma que su equipo no pidió los permisos porque movilizó a mucha gente y tenía que avisarlo apra acordonar la zona y tener seguridad".

"Si tuviera que apostar, no le caerá ni 600 euros", asegura Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús afirma que no está tan segura y recuerda otras famosas que tuvieron que enfrentarse a multas como Shakira o Katy Perry".

