Los 31 retos para decidir el apellido: así es el divertido juego de esta pareja que pasará pronto por el altar

La pareja estadounidense que protagoniza esta noticia viral que Alba Sánchez lleva a Aruser@s no sabía qué apellido tomar tras la boda, así que han decidido jugárselo con 31 retos.

Bailey Adams y Larissa Scandora son una pareja de Nueva Jersey que se ha hecho viral en TikTok tras competir en una serie de 31 retos para decidir qué apellido van a adoptar al casarse. "La que se quede con el apellido para toda la familia tiene que ganar 16", explica las reglas Alba Sánchez en Aruser@s.

Ellas han compartido en sus redes sociales de manera diaria cuáles son estos retos y cómo se han desarrollado. "Van desde obligar a la otra persona a beberse un líquido secreto (por ejemplo: jugo de pepinillos) hasta hacer un rodeo con muñecos hinchables en la piscina", detalla la colaboradora del programa de laSexta.

Y ya sabemos quién ha ganado...

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