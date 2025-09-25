Alfonso Arús, a la pedida de matrimonio con un volcán en erupción incluido: "Tanta casualidad es imposible"

Al plató de Aruser@s llega el viral del 'sí, quiero' más espectacular hasta la fecha: una propuesta de matrimonio realizada en el Volcán Acatenango en Guatemala, que entró en erupción justo cuando el novio le pedía la mano.

"No me lo creo, tanta casualidad es imposible", asegura Alfonso Arús, antes de presentar uno de esos virales que tanto gustan a Cris Dalmau: una pedida de matrimonio.

En este caso, el 'sí, quiero' tiene de fondo una imagen insólita que dejó tanto a los novios como a los allí presentes sin palabras. Y es que el volcán entró en erupción en el momento en que el joven se arrodilló para mostrarle el anillo.

"No cuela, pero entiendo que para Cris esto es lo más", dice entre risas Óscar Broc. Según cuenta el presentador del programa, la gente interpreta esto como "una señal" del destino y como símbolo de felicidad.

"Es una auténtica señal de que es la mujer de su vida y que van a estar juntos siempre, ¡lo compro!", afirma Cris Dalmau, la colaboradora más romántica de Aruser@s. "O que se va a quemar la relación", bromea Angie Cárdenas.