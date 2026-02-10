Ahora

Vídeos virales

Alfonso Arús, a la canción viral creada con comentarios de 'haters': "Aún le pedirán derechos de autor"

Lejos de ignorar los comentarios negativos, una creadora de contenido ha decidido darles la vuelta y transformarlos en música.

Como dice el refrán, "si no puedes con tu enemigo, únete a él". Eso es precisamente lo que ha hecho la creadora de contenido '@grtamara', quien ha encontrado una forma original de responder a los comentarios de sus haters: convertirlos en la letra de una canción.

En cada uno de sus vídeos, la influencer recibe numerosas críticas centradas, principalmente, en su forma de vestir. Comentarios como "qué pintiñas", "me caes genial, pero peor no puedes vestir" o "qué horrible vas" son algunos de los mensajes que ella misma ha recopilado y utilizado como base para su tema musical.

Una ocurrencia que no ha pasado desapercibida en el plató de Aruser@s. "Así pueden estar media hora, porque es una canción recopilatoria de todos los comentarios despectivos que va recibiendo", comenta Alfonso Arús entre risas, a lo que Hans añade por su parte: "Si consigue monetizarlo, mucho mejor; que se lo tome con humor y que no le afecte". "Aún le pedirán derechos de autor", zanja el presentador del programa.

