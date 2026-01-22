Ahora

Victoria's Secret estrena documental sobre su último desfile y mostrará el detrás de cámaras de sus ángeles

La icónica firma de lencería prepara un documental que se estrenará el 28 de enero, ofreciendo una mirada más íntima de sus protagonistas durante el desfile de 2025.

Victoria's Secret ha confirmado el estreno de su próximo documental, que verá la luz el próximo 28 de enero. "Estarán todas las ángeles que participaron en el último desfile de 2025", desvela Tatiana Arús, destacando nombres como Alessandra Ambrosio, Ashley Graham o Emily Ratajkowski.

Según la tertuliana, "parece ser que será una mirada más introspectiva, donde tendremos declaraciones de las propias protagonistas, permitiendo conocer sus experiencias y emociones detrás de las pasarelas".

Aquí puedes ver el avance:

