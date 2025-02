Las "mentirijillas piadosas" de los espectadores de Aruser@s: "Decían que si me bañaba en Viernes Santo me saldrían escamas"

Patricia Benítez, tertuliana de Aruser@s, ha preguntado a los espectadores sobre si alguna vez "han soltado alguna mentira que otra a sus hijos". Esas "mentirijillas piadosas" que alguna vez les hicieron creer a ellos cuando eran pequeños.

"Mi madre me decía que no escupiera porque se me acabaría la saliva y no podría comer", envía Mónica en un mensaje. A Estella, sin embargo, le decían que "si comía tierra y se tragaba alguna semilla le crecerían plantas en el estómago". Uno de los falsos mitos más conocidos lo ha traído Ana, que asegura que le decían que "no podía hacer mayonesa con la regla porque se cortaba".

"A mí me dijeron que si me bañaba en Jueves y Viernes Santo me saldrían escamas", cuenta otro espectador. A Maite, su abuela le comentó que "si se mordía las uñas, se le hincharía la cabeza". Una de las mentiras más aplaudidas ha sido la de Macareno: "Mis padres me decían que no podía poner los ojos bizcos ni caras raras, que podía venir un golpe de aire y me quedaría así".

En el vídeo que acompaña esta noticia puedes ver el resto de mitos que han comentado los espectadores de Aruser@s.