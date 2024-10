El comunicado de 'La Oreja de Van Gogh' anunciado que su vocalista, Leire Martínez,deja el grupo tras 17 años trabajando juntos, está provocando una oleada de comentarios entre los seguidores de la banda donostiarra.

Varios periodistas hablan ahora del que ha podido ser uno de los detonantes de la ruptura entre Leire Martínez y 'La Oreja de Van Gogh': el posible concierto que tendría firmado Amaia Montero con la banda. "Evidentemente, entre los rumores de recuperación de Amaia, la posibilidad de hacer algún concierto y el ninguneo que ha sufrido Leire, las piezas encajan", opina Alfonso Arús.

Tras comunicar que tomaban caminos separados, una entrevista de la cantante de Rentería, emitida hace unas semanas, toma una gran relevancia. "A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso", afirmaba Leire en la entrevista.