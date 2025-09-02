Enamorarse por narices
Alfonso Arús explica su teoría sobre el amor y el olor: "De los 40 años para arriba huele a viejo, no te enamores"
No, no podemos enamorarnos de alguien de quien no nos guste su olor corporal. Todo es cuestión de ciencia, explica una tiktoker en este vídeo que recoge Aruser@s. Alfonso Arús cree que si esto es cierto, nadie podría enamorarse a partir de los 40.
Aunque Rocío Cano crea firmemente que no hay nada que el Brummel no pueda solucionar, la ciencia nos dice que es imposible que nos enamoremos de alguien que consideremos que no huele bien. Al menos, es lo que explica la tiktoker @martacovell en este vídeo viral que recoge Aruser@s.
Al parecer, se trata de una cuestión de supervivencia de la especie en la que juega un papel fundamental el olfato: "El olor corporal es como la huella dactilar, pero olfativa".
"Cuanto más te gusta el olor corporal de una persona, más diferentes sois. Así que si tienes hijos con esa persona, tus hijos tendrán un sistema inmunológico fuerte", asegura la creadora de contenidos.
Sin embargo, si a partir de los 40 empezamos a oler "a viejo", tal y como recuerda Alfonso Arús en el programa, ¿las personas mayores de esa edad pueden enamorarse? "No, porque huele a viejo", concluye el presentador. "De los 40 para arriba, no te enamores", recomienda.