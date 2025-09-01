La idea de Alfonso Arús tras saber que pagarán 2,5 euros por maleta irregular detectada a los empleados de Ryanair: "Ten, chavalín..."

"La única posibilidad (para el pasajero) es sobornarle (al trabajador) con 3 euros para que te la deje pasar", reflexiona el presentador de Aruser@s tras conocer esta noticia.

"Me parece tremendo". Alfonso Arús está alucinando con la nueva medida Ryanair para detectar equipaje con "irregularidades". "Va a haber ahora una prima, un bonus, un extra para el empleado que detecte una maleta de mano fuera de las medidas permitidas y va a pillar el empleado 2,5 euros por cada maleta que detecte", explica el presentador de Aruser@s a sus contertulios.

Tal y como explica Angie Cárdenas, "hasta ahora tenían una prima máxima de 80 euros". "Conclusión, no va a haber maleta que pase", cree Arús, al que se le ocurre un pequeño truco para evitarlo: "La única posibilidad es sobornarle con 3 euros al trabajador".

Los colaboradores del programa de laSexta no pueden evitar reírse ante tal ocurrencia. "Ten, chavalín, para que te compres lo que quieras", sigue bromeando.

"Y te hacen la contraoferta y te dicen: 'No, 4 euros'", sigue con el chiste Hans Arús.