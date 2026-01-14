Un experto alerta: "Dormir menos entre semana y creer recuperarlo el fin de semana es un error"

El especialista en trastornos del sueño, Doctor Estivill, advierte que intentar "recuperar" el sueño perdido durante la semana es perjudicial para la salud.

Alfonso Arús presenta en 'Top Expertos' las recomendaciones del Doctor Estivill, especialista en trastornos del sueño, sobre cómo mantener un descanso saludable. Según el experto, "dormir cinco horas o menos entre semana y luego intentar recuperarlo el fin de semana es horrible".

"Nadie dice: 'yo como los lunes y luego el sábado y el domingo recupero', ¿a que no?'", comenta el doctor, explicando que, a diferencia de la comida, muchas personas creen que pueden "recuperar" las horas de sueño perdidas durante la semana. "Es horrible. Cada noche reparamos lo que gastamos durante el día. Por eso, cuando dormimos bien, al día siguiente estamos con energía para hacer cosas", añade.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos debaten sobre el tema. "Hay gente que necesita pocas horas, por ejemplo en mi caso no necesito dormir mucho", confiesa Angie Cárdenas. Por su parte, Alba Sánchez afirma: "Siempre dicen que el sueño no se recupera, y es verdad que si duermes mal, al día siguiente pasas un mal día".

