Alfonso Arús, sobre Eva Longoria: "Es simpatiquísima, pero no es una gran actriz"

Eva Longoria está en todos los 'saraos' y Alfonso Arús no se lo explica. El presentador de Aruser@s no cree que sea una gran actriz, pero Tatiana apunta a su faceta como empresaria.

Eva Longoria ha deslumbrado en el festival de Cannes con su espectacular vestido de lentejuelas en tonalidades granate. Y no se ha perdido ni un solo evento, aunque no ha pasado por la alfombra roja. "A mí me encanta ella, me parece simpatiquísima, pero no es una gran actriz como para que esté en todos los acontecimientos cinematográficos", comenta Alfonso Arús en Aruser@s para después reconocer que "ilumina con su sonrisa, cercanía y vitalidad". "Yo creo que se está abriendo camino como empresaria, porque lo está haciendo muy bien", apunta Tatiana Arús. "Pero ha participado en series que han tenido mucho éxito y han durado mucho tiempo", añade Alba Sánchez.

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