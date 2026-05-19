La teoría de Alfonso Arús sobre la amistad entre hombres y mujeres heterosexuales: "Es probable que uno de los dos..."

Una antropóloga experta en comportamiento humano no tiene claro eso de que la amistad pura sea posible entre hombres y mujeres heterosexuales. Alfonso Arús desvela en Aruser@s que tiene una teoría parecida.

"Yo no me iría con un hombre a tomarme un café estando yo casada", asegura la antropóloga experta en comportamiento humano Sarab Rey en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Según ella, para que pueda haber una amistad entre un hombre y una mujer heterosexuales hay que cumplir una serie de requisitos: que tanto el hombre como la mujer estén casados, que sea una relación más profesional que otra cosa y que no haya momentos los dos solos. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús desvela que tiene también una teoría al respecto: "Es probable que uno de los dos lo entienda de forma diferente".

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