Alfonso Arús, tras la estrella de David Beckham en el Paseo de la Fama: "Basta ya de tanta tontería, las estrellas se compran"

David Beckham se ha convertido en el primer futbolista en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, donde ha estado arropado por su familia y de buenos amigos como Tom Cruise y Eva Longoria.

David Beckham ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. "Estuvo muy bien acompañado por la familia Beckham, a excepción de Brooklyn, y de amigos como Tom Cruise y Eva Longoria", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que Victoria Beckham ha mostrado algo de celos durante su discurso. "Basta ya de tanta tontería, las estrellas se compran", asegura Alfonso Arús, que afirma que ese paseo es como "un cementerio", en el que se va a visitar a la gente que ya no está.

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