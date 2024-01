¿Qué es lo primero que te preguntas cuando empieza el año nuevo? Si eres de los que inmediatamente se va a mirar el calendario laboral para ver cómo caen los festivos, te informamos de que no estás solo. Miles de internautas han hecho ya está búsqueda en Google, y eso que estamos solo a día 2 de enero. Los aruser@s, por supuesto, también quien saber qué les depara el 2024 y Hans Arús investiga a fondo para descubrir el que, sin duda, es el drama del año: lo mal que caen los festivos.

Por si fuera poco, este año es bisiesto, lamenta el pequeño de los Arús. "Tendremos un día más en febrero y tendremos que trabajar un día más", reflexiona. "Sería bueno que nos lo devolvieran de alguna forma y me parece que no nos lo van a devolver", empieza a indignarse Alfonso Arús para después proceder a repasar la agenda festiva.

Para Hans, la "gran pérdida" es la del 12 de octubre, que cae en sábado. "Y no está previsto que nos lo restituyan", avisa el presentador. "¡No tenemos ni un viernes ni un lunes que rascar!". El 'jefe' no puede más, y se dirige a lo más alto para pedir cuentas. "Señores santos y santas, yo entiendo que su vida fue ejemplar, que la verdad, una vida de santo es algo a tener en cuenta y no somos nadie nosotros para empañar esa gran labor, pero un 15 de agosto, no es de recibo. Lo siento por la santa, pero el 15 de agosto usted no me soluciona nada", sentencia.