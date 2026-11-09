Ahora

Viral

Alfonso Arús alucina al ver que Victoria Federica tiene al rey Juan Carlos en su fondo de pantalla: "Cuidado con esta imagen"

"Cuidado con esta imagen", advierte Alfonso Arús al enseñar en este vídeo cómo Victoria Federica ha mostrado sin querer la fotografía que tiene de fondo de pantalla en el móvil.

Alfonso Arús alucina al ver que Victoria Federica tiene al rey Juan Carlos en su fondo de pantalla: "Cuidado con esta imagen"

Victoria Federica, sin querer, ha mostrado a los medios de comunicación, a quién tiene de fondo de pantalla en su teléfono móvil. "Por un momento, pensé que era su chico hasta que vi que me sonaba la fotografía", explica Tatiana Arús, que destaca que se trata de una imagen "de su abuelo, el rey Juan Carlos I, en 1971 que durante cinco años se pedía un millón de dólares".

"La imagen quedó en el cajón hasta que la compró una revista italiana", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que, "por lo visto, salía medio en pelotillas". "Es curiodo que tenga una foto solo del abuelo", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús afirma que lo raro no es que esté el abuelo sino que ella no salga con él en la imagen.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La derecha suma para gobernar: PP y Vox mantienen una sólida mayoría absoluta, según las encuestas para el 29N
  2. "Que no vendan libertad": Delgado se presenta como el diputado de barrio y reparte culpas entre PSOE y PP por los fracasos del Gobierno
  3. Emergencia migratoria en Canarias: más de 5.000 migrantes han llegado en cayuco en la primera semana de noviembre, más de 1.300 este último fin de semana
  4. Las contradicciones de Trump: asegura que su política de deportación ha sido "muy dura" pero asciende al principal ideólogo de la represión
  5. De una infidelidad a una investigación por una presunta trama de espionaje chino: el escándalo que salpica al CEO de Nvidia
  6. La borrasca Bruna azota el oeste peninsular con lluvias intensas y fuertes rachas de viento, dejando a 11 comunidades en alerta