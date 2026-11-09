Alfonso Arús alucina al ver que Victoria Federica tiene al rey Juan Carlos en su fondo de pantalla: "Cuidado con esta imagen"

"Cuidado con esta imagen", advierte Alfonso Arús al enseñar en este vídeo cómo Victoria Federica ha mostrado sin querer la fotografía que tiene de fondo de pantalla en el móvil.

Victoria Federica, sin querer, ha mostrado a los medios de comunicación, a quién tiene de fondo de pantalla en su teléfono móvil. "Por un momento, pensé que era su chico hasta que vi que me sonaba la fotografía", explica Tatiana Arús, que destaca que se trata de una imagen "de su abuelo, el rey Juan Carlos I, en 1971 que durante cinco años se pedía un millón de dólares".

"La imagen quedó en el cajón hasta que la compró una revista italiana", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que, "por lo visto, salía medio en pelotillas". "Es curiodo que tenga una foto solo del abuelo", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús afirma que lo raro no es que esté el abuelo sino que ella no salga con él en la imagen.

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