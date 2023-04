Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s la denuncia de Saúl Ortiz por todas las críticas que reciben Gerard Piqué y Clara Chía. "¿Has escuchado decir eso a Clara Chía?, llega un momento en que aquí hay barra libre sobre Piqué y Clara Chía", se queja Ortiz, que reflexiona sobre ello: "Cuidado si dices algo de Shakira, dios mío". "Pues no, todo esto es mentira", se queja Ortiz sobre las mentiras que se dicen sobre la nueva novia de Piqué.

"Entiendo lo que dice", destaca Alfonso Arús, que afirma que "puedes decir cualquier barbaridad poniéndola en boca de Clara Chía sin ningún tipo de información". "Como hay gente que tiene legión de seguidores y otros no tanto, al final es una guerra muy desigual", critica el presentador, que destaca que la novia de Piqué "no entra" en nada.

"Vas lanzando rumores que no tienen base, pero como sabes que no van a contestar...", lamenta Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas también se queja de que incluso "han cambiado de sexo a la pobre mujer": "Llega un punto en el que dices, 'qué barbaridad'". Además, Tatiana Arús critica que esto "se ve reflejado en las redes sociales de Gerard Piqué": "Los fans de Shakira se le lanzan encima acusándole de ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo que ha publicado".