Alfonso Arús critica las llamadas telefónicas a la hora de la siesta: "Es sagrada"

Cuando llega la hora de la siesta, lo que menos apetece a cualquier persona es tener que hablar por teléfono. Si bien con los amigos existe la confianza suficiente como para pedirles que no llamen, las compañías telefónicas son imprevisibles. Pueden llamar a las ocho de la mañana, como pueden llamar a las cuatro de la tarde cuando uno está en el sofá descansando.

De hecho, en Aruser@s parece que esto lo conocen de primera mano. Todos comparten la opinión de la usuaria de TikTok @lorensrui: "¿Por qué pones en peligro nuestra amistad llamándome a la hora de la siesta?".

Algunas veces resulta difícil distinguir entre una llamada comercial o algúna importante que se espere. Para ello, Alba Gutiérrez desvela un truco curioso: "Cuando en la pantalla aparece la provincia, es spam, pero cuando no pone nada, es una llamada de verdad".

Lo raro es que al igual que uno a la hora de la siesta no espera ninguna llamada, ¿quién tiene un mejor plan que estar tumbado en el sofá reposando la comida? Tal y como dice la usuaria: "A no ser que te hayas cortado la yugular y estés perdiendo 17 litros de sangre y no te coja nadie el teléfono, vale, pero si no, no me llames".