Alfonso Arús no da crédito con el regalo del rey Carlos a Trump: "Me parece mal, que le regale algo útil"

El rey Carlos recibió una espada del presidente Eisenhower, la reina Camila un broche vintage de Tiffany y Kate Middleton un brazalete vintage de plata diseñado por Elsa Peretti par Tiffany.

Tatiana Arús desvela en el vídeo principal de esta noticia los regalos que se hicieron los Trump y la casa real británica durante la visita del presidente de EEUU y su mujer a Reino Unido. Por ejemplo, Donald Trump recibieron de manos de Carlos III un volumen de cuero encuadernado a mano y la bandera que ondeó en el Palacio el día de la investidura de Trump.

Alfonso Arús no da crédito y aconseja que regale "cosas útiles": "Me parece muy mal porque si este señor tiene un huerto propio, ¿por qué regala un cuaderno de cuero?". Por su parte, Melania Trump recibió un cuenco de plata y esmalte y un bolso personalizado.

Por otro lado, el rey Carlos recibió una espada del presidente Eisenhower, la reina Camila un broche vintage de Tiffany y Kate Middleton, princesa de Gales, un brazalete vintage de plata diseñado por Elsa Peretti par Tiffany.

"Bueno, es de plata, aquí han bajado el precio", asegura Alfonso Arús, que critica que le hayan regalado "un brazalete de plata" mientras que el regalo de la reina ha sido de oro.

