Alfonso Arús reacciona a los nuevos turrones "locos" de Dabiz Muñoz: "Estarán buenos, pero no me entra, soy un antiguo"

Dabiz Muñoz presenta sus turrones de sabores extremos y los creadores de contenido se han lanzado a probarlos: 'cookies and cream' a la brasa, pollo frito con gofres, nachos 'tex-mex' y pizza margarita.

Como marca ya la tradición, han llegado los esperados sabores de turrón que Dabiz Muñoz presenta cada Navidad. Y, como también ocurre cada año, los vídeos de creadores de contenido probándolos han aterrizado en la mesa de Aruser@s.

Para esta temporada, el chef ha creado cuatro propuestas: 'cookies and cream' a la brasa, pollo frito con gofres, nachos 'tex-mex', y la gran novedad que más ha sorprendido a todos, el turrón de pizza margarita.

Tras ver el vídeo, los colaboradores se lanzan a comentar estas combinaciones imposibles. "Viniendo de Dabiz Muñoz, no tengo ninguna duda de que estarán buenos. A vosotros os gusta lo de jugar a dulce o salado, pero a mí no me entra, soy muy antiguo", confiesa Alfonso Arús. En cambio, Angie Cárdena sadmite que tiene "muchas ganas de probarlo".

Según cuenta Alba Sánchez este tipo de turrones están cada vez más pensados "para cuando empiezas las comidas". "Son como el aperitivo, porque son salados, no siempre son para el final", explica la tertuliana. Una idea que termina de desconcertar al presentador: "¿Estamos haciendo el mundo al revés? ¿Me estás diciendo que ahora el aperitivo es el turrón y acabaremos con berberechos y ganchitos?".

