Alfonso Arús confiesa lo que más le estresa de algunas series: "Ni tanto, ni tan calvo

Hay series en las que parece que no ocurre nada hasta los últimos minutos y otras en las que se acumulan tantos giros que cuesta seguir el ritmo. Una situación que desespera a Alfonso Arús.

El creador de contenido Daniel Fernández ha puesto sobre la mesa una queja con la que muchos espectadores pueden sentirse identificados: "¿Qué pasa con los capítulos de las series? Estás viendo la serie normal y llega el último momento y viene lo gordo al final", asegura.

Alfonso Arús coincide en que hay producciones en las que no sucede prácticamente nada hasta los últimos minutos, mientras que en otras ocurre todo de golpe. "Ni tanto, ni tan calvo", bromea.

"Por no hablar de las series que te ponen un resumen de lo que pasará en el próximo capítulo", señala Lourdes Tasies, mientras que Alfonso Arús tiene clara su solución: "Yo no lo veo nunca, en cuanto acaba el capítulo yo cierro", cuenta entre risas.

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