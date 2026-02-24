Una familia del Manchester City confiesa lo que se ha gastado para ir al Bernabéu: "1.150 euros por una noche, el City lo es todo"

"Todos en mi familia somos seguidores del City, nacidos y criados, así que lo es todo", explica una aficionada inglesa en este vídeo en la previa del partido contra el Real Madrid en el Bernabéu.

Cuando un encuentro está catalogado como de Alto Riesgo, la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero, ¿cómo lo viven sus aficionados? Sara Solomandohabla con los aficionados del Manchester City horas antes de que su equipo se enfrente al Real Madrid en un partido de Champions en el Santiago Bernabéu. "Están contentos y bebiendo", explica la reportera de Apatrullando, que enseña cómo los coches de policía "no paran de pasar por las calles" cercanas. "Hemos llegado esta mañana", explica uno de los hinchas ingleses, que, preguntado sobre cuánto le va a costar el viaje, confiesa: "Te puedo decir cuánto me voy a gastar, pero no se lo cuentes a mi mujer, 350 euros".

Por su parte, otro hincha inglés, que llegó el día anterior, cuenta que todo lo que ha hecho "ha sido beber cerveza" y, preguntado sobre qué significa el Manchester City para él, responde: "Es mi vida, es todo para mí". Por otro lado, Sara Solomando explica que "los cánticos están atrayendo a otros hinchas del City", convirtiendo esa zona "en el punto caliente dentro del centro de la ciudad".

"Esto es vida, es lo que hacemos cada fin de semana", explica a la reportera otro hincha del City, que detalla: "Vamos a los partidos en casa y, a veces, a los partidos fuera. Para nosotros es nuestra vida, el Manchester y el fútbol". Por último, Sara Solomando habla con un matrimonio hincha del Manchester City, a los que pregunta por la fama que tienen los ingleses de beber mucho antes de los partidos.

"Es la cultura del equipo, pub irlandés, otro pub irlandés, otro...", responde el hombre en el vídeo principal de esta noticia, donde su mujer destaca que su marido "jugaba en el Manchester City": "Todos en mi familia son seguidores del City, nacidos y criados, así que lo es todo, nos encanta ver todos los partidos". "Todos los años que venimos", explica el hombre a Solomando mientras que la mujer reconoce que se van a gastar unos 1150 euros por una noche. "No parece barato seguir al Manchester", responde la reportera a la aficionada, que contesta: "No, pero es una bonita previa, una ciudad fantástica".

