Alfonso Arús analiza el "amor" de los reyes de Dinamarca: "Creo que estos solo se hablan por Whatsapp"

"Se nota, se percibe, se palpa... hay un amor, hay una atracción, hay una química...", ironiza Alfonso Arús al ver estas imágenes de las vacaciones de los reyes de Dinamarca, Federico y Mary.

Alfonso Arús analiza las últimas imágenes de los reyes de Dinamarca. "Están más enamorados que nunca", ironiza el presentador en referencia a las polémicas imágenes del rey Federico con Genoveva Casanova por Madrid. "Se nota, se percibe, se palpa... hay un amor, hay una atracción, hay una química...", ironiza Arús.

Por su parte, Tatiana Arús detalla las imágenes de los reyes a bordo de un crucero que hacen todos los veranos con sus cuatro hijos: "Es una forma de mostrar su cara más amable porque visitan algunas de las zonas más emblemáticas de Dinamarca".

"Yo creo que estos se hablan por Whatsapp", destaca Alfonso Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas bromea: "Seguro que no se mandan la berenjena".