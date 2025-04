Alfonso Arús alucina al ver a Almeida en Semana Santa: "Le da igual un penalti que un tambor"

El alcalde de Madrid se ha unido a la tamborrada de la Plaza Mayor para terminar la Semana Santa a golpe de tambor. "Lo vemos muy cómodo, pero lo que más me ha gustado han sido las declaraciones previas donde él ya amenazaba de que iba a tocar, pero que igual no era lo suyo", destaca Tatiana Arús al mostrar el vídeo.

En él, José Luis Martínez-Almeida destaca que no le había dado tiempo a practicar: "Ya sabemos que ni los bailes ni los tambores son mi fuerte, pero aún así me lanzaré con ilusión, aunque no con acierto, a tocar los tambores".

Tras verle, Angie Cárdenas asegura que nada más ver la cara de Almeida se nota que "ya va unos pasos por detrás". "Le da igual un penalti que un tambor", bromea, por su parte, Alfonso Arús.

Muere el papa Francisco a los 88 años Alfonso Arús, sobre la aparición del papa Francisco antes de morir: "Quiso tener un gesto hasta el final" "Su insistencia por asistir hasta el último momento creo que era un indicador de que igual era consciente de la gravedad de lo que tenía", explica Alfonso Arús sobre la última aparición del papa Francisco antes de fallecer.

Por otro lado,donde no acudía desde hace 40 años, cuando la Familia Real española al completo visitó la ciudad andaluza para disfrutar de las celebraciones del Jueves Santo, La Madrugá y el Viernes Santo.