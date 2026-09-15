Alfonso Arús ve de "Black Mirror" las reacciones de universitarias al entrar en una hermandad en EEUU

La nueva moda viral: universitarias estadounidenses graban su reacción al descubrir que han sido admitidas en una hermandad.

"Parece un capítulo sacado de 'Black Mirror'". Así define Alfonso Arús uno de los virales que está arrasando en redes sociales y que muestra a varias universitarias estadounidenses grabando el momento en el que descubren que han sido admitidas en una hermandad.

Lo que más ha llamado la atención del vídeo no es solo la emoción de las jóvenes al recibir la esperada carta de admisión, sino la forma en la que tienen preparado el momento para que quede grabado. Una de ellas coloca el móvil dentro de una zapatilla blanca, utilizándola como improvisado trípode, para poder registrar su reacción en cuanto descubre la noticia.

"Da pena", comenta el presentador, una reflexión que comparte Tatiana Arús: "Si no lo subes a redes, no queda constancia".