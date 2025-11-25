Alfonso Arús, al abogado laboralista que defiende "no comenzar las vacaciones un viernes": "Propongo el martes"

El abogado Juanma Lorente explica por qué iniciar las vacaciones un viernes puede perjudicar al trabajador, generando un animado debate en el plató de Aruser@s.

Alfonso Arús abre la sección de 'top expertos' con un dato contundente. "No se pueden empezar las vacciones un viernes", comenta Juanma Lorente, abogado laboralista.

Lorente detalla que, al tratarse de 30 días naturales, el cómputo de las vacaciones incluye los fines de semana. Por ello, comenzar el descanso un viernes supone "perder" el sábado y el domingo dentro de ese periodo. "Me da igual cómo se ponga tu empresa, pero las vacaciones tendrán que empezar un lunes o el primer día hábil de tu semana", asegura.

"Si un trabajador tiene una jornada de lunes a viernes, tus vacaciones deberían arrancar en lunes. En cambio, si trabajas de martes a sábado deberás iniciarlas en martes, porque es el primer día hábil de tu semana", señala el abogado.

Desde el plató de Aruser@s, debaten sobre el tema. Alfonso Arús por su parte comenzaria las vacaciones un martes: "Se lo voy a proponer al jefe". "Es lunes es muy descafeinado", bromea Rocio Cano.

