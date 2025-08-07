Cuando el destino juega una mala pasada: la reacción de un músico al descubrir que toca en la boda de su ex

"A él lo quiero y a ti te he olvidado", dice la canción de 'Así fue' de Juan Gabriel que ha tenido que tocar un músico en la boda de su ex. Un triste momento que lo pilló por sorpresa.

Este vídeo de Aruser@s ha roto el corazón a algunos de los colaboradores en el plató. Se trata de un músico que descubre, por sorpresa, que tiene que tocar en la boda de su ex.

El dolor parece aún más profundo cuando la banda tiene que interpretar la canción de 'Así fue' de Juan Gabriel: "A él lo quiero y a ti te he olvidado; si tú quieres, seremos amigos; yo te ayudo a olvidar el pasado...".

El joven graba su propia reacción al ver quién es la persona que tiene frente al altar. "¿No hay un código para que en este tipo de casos puedas negarte a hacerlo?", pregunta María Moya al resto de colaboradores. Y es que, como dice Óscar Broc, se le ve "muy tocado y casi llorando"

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en