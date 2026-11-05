Alfonso Arús lanza una pulla al plató de Aruser@s por sus cambios de temperatura: "Pasas de una camiseta imperio a un plumón"

Una tienda de Canadá instala una sala a -15 grados para probar la eficacia de la ropa de abrigo, una idea que Alfonso Arús considera innecesaria. "En este plató se puede hacer lo mismo", bromea el presentador.

Para quienes sacan todas sus prendas de abrigo cuando llega el frío y aun así necesitan una manta para combatir las bajas temperaturas, este viral de Aruser@s les interesa. Una tienda de Canadá ha instalado una "sala del frío" a -15 grados para que los clientes puedan comprobar la eficacia de la ropa de abrigo antes de comprarla.

La original iniciativa ha despertado los aplausos de los colaboradores del programa, aunque Alfonso Arús considera que no hace falta irse tan lejos para probar los cambios de temperatura. "En este plató se puede hacer lo mismo", bromea el presentador.

Y es que, como bromea Alfonso Arús, durante un mismo programa de cuatro horas, los colaboradores pueden pasar de necesitar "una camiseta imperio" a ponerse "un plumón", en una pulla a los cambios de temperatura que experimentan en el plató.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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