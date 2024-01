Alba Carrillo ha lanzado varios zascas a su exproductora durante una entrevista con 'El Televisero'. "A nivel personal contra el equipo no tengo nada en contra, la jefa me cae mal", confiesa la modelo, que afirma que le "grabó": "Me hizo una triquiñuela que no se le hace a nadie, a ningún trabajador".

"No se hacen así las cosas, señora", insiste Alba Carrillo, que al ser preguntada sobre concursar con su exjefa, Ana Rosa Quintana, en un programa, desvela que "concursaría", pero ni le gusta ni le cae bien ella, pero "lo haría".