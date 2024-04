"Tan romántica como siempre, Alba Carrillo confiesa si sigue abierto al amor tras romper con Álex", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que la modelo ha afirmado que se encontraban en momentos diferentes de la vida. "Estoy feliz y hay muchos hombres", resalta Alba Carrillo, que afirma que es "enamoradiza por naturaleza": "Luego lo que no sé es mantenerlo".

"Ya le he dicho a Rocío Carrasco que a su boda voy a ir acompañada", confiesa la modelo, que asegura que, como no saben cuándo será el enlace, se tiene "que dar prisa" porque "cada día cuenta". "No me digas, 'tengo un amigo', materialízalo, dame los teléfonos, intercambiemos información", responde Alba Carrillo a todos sus amigos que le quieren presentar a chicos.

Por otro lado, después de que los reporteros le digan que Feliciano López ya no se enfada cuando le preguntan por ella, la modelo bromea: "Ay, qué bien, después de tantos años ya lo ha asumido". "Es que es inexpresivo total, pero cuando va en su coche yo sé que va ardiendo por dentro", destaca Alba Carrillo, que afirma que "hay gente que es así y hay que entenderlo". Por último, la modelo manda un mensaje a la mujer del tenista, Sandra Gago: "Un beso Sandra, suerte. Me cae estupendamente porque cuantos más años pasa con él mejor me cae porque me parece una heroicidad".