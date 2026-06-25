Alba Carrillo explota al ver a Feliciano López en un yate de 8.500 euros al día: "Eso conmigo no pasaba"

Alba Carrillo repasa en este vídeo las revistas del corazón cuando ve a su exmarido, Feliciano López, junto a su mujer, Sandra Gago, en un yate que ha alquilado por 8.500 euros el día.

Alfonso Arús enseña en este vídeo un nuevo 'zasca' de Alba Carrillo contra su exmarido, el tenista Feliciano López, al verle unas imágenes en una revista junto a su mujer, la modelo Sandra Gago. "Han alquilado un yate de 22 metros de eslora con tripulación por 8.500 euros el día", explica la presentadora, que destaca que eso con ella "no pasaba". "Ella está cañón", afirma la también modelo de Sandra Gago, de la que dice que le "da pena": "No sé qué hace con este viejo".

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