Alba Carrillo carga contra Ana Boyer: "Volver al trabajo sin nunca has trabajado..."

"De los creadores de la siesta con Makoke, llega la noche en tera durmiendo con Ana Boyer, y es que me da más pereza que Makoke, y es casi imposible", afirma Alba Carrillo en este vídeo.

Alba Carrillo vuelve a hablar de Ana Boyer en el plató de 'El sótano club': "De los creadores de la siesta con Makoke, llega la noche en tera durmiendo con Ana Boyer, y es que me da más pereza que Makoke, y es casi imposible". Y es que la presentadora destaca la noticia de que la hija de Isabel Preysler "ha vuelto al trabajo": "Es que volver al trabajo sin nunca has trabajado...".

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