Alfonso Arús, tras ver a Eva Longoria y Heidi Klum en la gala AmfAR de Cannes: "Son las dos imprescindibles"

Tatiana Arús enseña en este vídeo los looks elegidos por las famosas para acudir a la gala benéfica AmfAR: desde Eva Longoria y Heidi Klum, "las imprescindibles", a Bar Rafaeli.

Cannes se ha reunido al glamour de la gala benéfica AmfAR, donde han acudido famosas como Eva Longoria, que acertó con un diseño de palabra de honor en rojo repleto de pedrería. "Es que son dos personas que son imprescindibles", destaca Alfonso Arús, que explica que son la actriz y la modelo Heidi Klum, de quien Tatiana Arús también muestra imágenes en la gala.

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