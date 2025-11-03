Achopatry se ríe de la odisea de los días de lluvia para quienes usan gafas: "¿Saludo a todo el mundo o a nadie?"

El cómico Patricio León, conocido como Achopatry, ironiza el reto que supone llevar gafas bajo la lluvia: "Si voy con ellas se me mojan y no veo, y si me las quito, tampoco veo".

"Para los que tenemos gafas, los días de lluvia son los días más divertidos del año", ironiza el humorista Patricio León, '@achopatry', que expone cuál es su realidad y la de mucha gente que usa lentes.

"La gente pensará que soy un desagradable porque si voy con las gafas, se me mojan y no veo, pero si me las quito, tampoco veo", ríe el cómico, que no tiene muy claro qué decisión es la correcta. "¿Saludo a todo el mundo o no saludo a nadie?".

Desde el plató de Aruser@s, debaten sobre este "drama cotidiano". "Toda mi admiración porque es un tema que a mí me vuelve loco, ya que tienes que estar todo el rato limpiándote los cristales", asegura Óscar Broc.

