Alfonso Arús se planta contra los roscones de sabores innovadores: "A mí no me apetece un kebab a media tarde el día de Reyes"

Alfonso Arús se planta contra los roscones de sabores innovadores: "A mí no me apetece un kebab a media tarde el día de Reyes"

El famoso youtuber Peldanyos ha sido jurado en un concurso de roscones de reyes y desvela en este vídeo cuáles son algunos de los mejores y más curiosos que ha probado. Alfonso Arús se enfada con la aparición de algunos nuevos sabores.

Peldanyos ha formado parte de un jurado que se ha encargado de dictaminar cuál es el mejor roscón de España y cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s -además de quiénes son los ganadores- algunos de los sabores más curiosos que se ha encontrado.

"Hay propuestas tradicionales y otras innovadores, como son el roscón de morcilla, pera y queso azul y un roscón de kebab", desvela, para después ponerse a catar algunos de ellos. Y, contra todo pronóstico, el de kebab no le parece que esté nada malo.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús carga contra los roscones de sabores innovadores, aunque ya se veía venir que iba a ocurrir algo parecido a lo que ya pasó con los turrones.

El presentador no soporta mezclar lo dulce con lo salado. "A mí no me apetece un kebab a media tarde el día de Reyes", dice molesto. "Las moderneces están muy bien para la gente que os apetezca, pero para mí, no", insiste.

