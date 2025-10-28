Ahora
Un abogado famoso desvela en TikTok el motivo por el que Richard Gere abandona España: "Le iba a pegar un palo..."

Jose Torres, un conocido abogado de TikTok, explica en este vídeo que Richard Gere y su mujer, Alejandra, han dicho que abandonan España "por motivos logísticos", pero la verdad es otra.

"Richard Gere prometió que residiría en España durante varios años porque con su mujer, Alejandra, tenía esa deuda espiritual, finalmente, se ha ido a Estados Unidos", explica Alfonso Arús en este vídeo, donde destaca que algunos ya señalan los motivos.

Por ejemplo, un abogado muy conocido en TikTok, José Torres, reflexiona así en este vídeo: "El dice que lo hace por motivos logísticos, pero la verdad es que abandona España porque ha descubierto que siendo residente fiscal en España, que ya lo es, tiene que tributar por toda la renta y patrimonio que tenga en todo el mundo". "Entonces, le van a pegar un palo que le van a dejar temblando", afirma el abogado.

"Tiene mucho sentido", asegura Alfonso Arús al escuchar el vídeo en el plató, donde reflexiona: "Si lo comparas con otros paraísos fiscales o en otras zonas donde el tributo es mucho menor que aquí, no le salía a cuenta".

