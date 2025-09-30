Richard Gere se salta el guion y sorprende a su mujer, Alejandra: "Se suponía que lo teníamos que hacer juntos"

"Me he salido del guion...", reconoce Richard Gere durante su discurso en el aniversario de Open Arms, donde Alejandra Gere confiesa: "Se suponía que teníamos que hacer algo juntos, pero gracias por hacerlo tú".

Richard y Alejandra Gere han asistido al décimo aniversario de la ONG Open Arms, donde ofrecieron un extenso discurso. Sin embargo, Alejandra Gere ha confesado que su maridos e estaba saltando el guion del discurso. Incluso, el propio actor lo ha reconocido: "Me he salido del guion...".

"Se suponía que teníamos que hacer algo los dos juntos, pero gracias por hacerlo tú", ha respondido Alejandra, que ha destacado cómo su marido "no ah seguido los comentarios" que tenían que hacer ambos.

"Hemos hecho esto anteriormente, lo que pasa es que...", ha explicado la mujer del actor, quien la ha interrumpido para confesar que "Alejandra es la culpable" de que él esté ahí esa noche.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca que "parece que Richard Gere es un poco empanado": "Es la mujer la que dice que le guion se lo ha patinado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.